30 مايو.. الحكم في قضية اختلاس مستلزمات الغسيل الكلوي بالدقهلية

أخلت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، اليوم، سبيل المتهم الرابع «إ .ز» موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وأحد المتهمين في قضية اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة ‏المركزي في غضون الفترة من 1 /1 /2021 حتى 31 /5 /2012، بعد سداد قيمة المخالفات المستحق عنه وقيمتها 252 ألف جنيه، وبذلك يصل إجمالي قيمة المسدد مليون و700الف جنيه بعد سداد 2 من المتهمين في الجلسة السابقة لباقي المستحقات المالية، قبل ‏الفصل في الموضوع وتأجيل النطق بالحكم الي جلسة 30 مايو المقبل لحين ورود تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة مع استمرار حبس المتهم الخامس.

وطلبت المحكمة من لجنة الفحص أن تحدد اختصاص كل متهم من المتهمين وهم «محمد ش. ش»، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي السابق وتوفى أثناء محاكمته، و«م س»، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و«ن م. م» ممرضة مسئولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة، و«إبراهيم ز. إ»، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، و«م ا.» سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و«ن.ع» مسئول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي في الفترة ‏من ‏‏1/1/2021 حتى 31/5/2012 وبيان الأعمال التي أسندت إليه بتلك الفترة وبيان ما إذا كان قد ‏اختلس أو استولي علي كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بقسم الكلي الصناعي بمستشفى ‏المنزلة المركزي أو سهل لغيره ذلك من عدمه، وفي الحالة الأولي بيان كيفية حدوث ذلك وقيمته ‏وبيان ما إذا كان ذلك الاختلاس أو الاستيلاء قد ارتبط بجريمتي التزوير في محررات رسمية ‏واستعمالها من عدمه، وبيان ما إذا كان قد وقع تزوير بأي من أذون صرف تلك المستلزمات ‏الطبية ودفاتر المخازن من عدمه وفي الحالة الأولي بيان القائم بذلك التزوير والاستعمال ‏والأضرار التي لحقت بأموال ومصالح جهة عمله وقيمتها إن وجدت بحث اعتراض الجهة ‏المبينة بمحضر 28 /11 / 2021 من التقرير السابق تقديمه بالدعوى من لجنة الفحص المشكلة ‏بمعرفة النيابة العامة.‏

وصرحت للخبراء المنتدبين الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها ‏من مستندات خاصة بالدعوى وقدرت المحكمة مبلغ 3 آلاف جنيه أمانة للخبراء وحددت جلسة 31 مايو لنظر الدعوى حتى يرد التقرير مع استمرار حبس المتهم الخامس لتلك الجلسة.‏

وقدم دفاع المتهمين لهيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة إيصال بسداد وإيداع قيمة المخالفات كاملة وقدرها مليون و700الف جنية عن 2 من المتهمين وإيداعها بقسيمة للمحكمة بإحدى البنوك، وأصدرت هيئة المحكمة قراراها بإخلاء سبيل 2 من المتهمين وذلك بعد وفاة متهم من بين 3 محبوسين.