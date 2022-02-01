من خلال علامات لغة الجسد.. كيف يمكن الوثوق في شخص ما؟

بغض النظر عن المحادثة، لا يستطيع الأشخاص دائمًا التحكم في الرسالة التي تنقلها أجساد الأشخاص أمامهم، يمكن أن يساعدك فهم أساسيات لغة الجسد في تحديد العلامات الحمراء قبل أن تضع وقتك وجهدك في التعامل مع شخص ما، الأهم من ذلك هو التمييز بين الخجل وعدم الأمانة عند قراءة لغة الجسد، هذه طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كان الشخص يتظاهر بهذا أم لا .

وفقًأ لموقع “برايت سايد" ينشر تقرير يوضح العلامات الحمراء المختلفة للغة الجسد ، والغرض من وراءها ، وكيف يمكنك معرفة ما إذا كان يمكنك الوثوق بشخص ما.

1. يتجنبون الاتصال بالعين أو يفركون أعينهم حتى لا يبدوا مريبين

لا تعتبر العيون المتغيرة دائمًا علامة على أن شخصًا ما يكذب، ولكن إذا لاحظت أن الشخص ينظر بعيدًا عنك باستمرار (غالبًا إلى أعلى الزاوية اليسرى أو اليمنى من عينيه) ، فقد يكون كاذبًا، ومع ذلك لا تخلط بين النظر إلى الأسفل والنظر إلى الجانب، عادة ما ينظر الناس إلى الأسفل عندما يحاولون تذكر شيء ما، يمكنك طرح أسئلة متابعة واطلب منهم عكس قصتهم لمعرفة ما إذا كانوا يكذبون.

2. هم دائما على الهاتف لتجنب المواجهة

إذا رأيت عيون شخص ما ملتصقة على شاشته طوال اليوم ، فقد يشير ذلك إلى خوفه من المواجهة أو القلق من ظهور رسائل نصية من شخص آخر في أي وقت، قد يكون الأمر مقلقًا إذا كان شريكك أو صديقك قد شكل هذه العادة فجأة، على سبيل المثال ، إذا كانوا يكافحون لإجراء محادثة أثناء أوقات الوجبات ويقضون وقتهم في البحث باستمرار عن الإشعارات ، فحاول مراقبة ما يفعلونه ومواجهتهم إذا لزم الأمر.

3. يميلون إلى الابتعاد عنك أثناء المحادثات

بشكل عام ، يميل الأشخاص أو الأزواج إلى الاتكاء تجاه بعضهم البعض من خلال أجسادهم أو أقدامهم أو رؤوسهم أثناء المحادثات، إذا لاحظت تغييرًا في إيماءاتهم وطريقة ردهم على أسئلتك ، فقد يكون ذلك علامة على أنهم يخفون شيئًا ما، في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون هذا الميل بعيدًا أيضًا افتراضيًا ، حيث يتعين عليك الانتظار لأكثر من 6 ساعات للحصول على رد منهم، قد يستخدم الناس هذه التقنية لإبعاد أنفسهم عنك.

قد يعني هذا أيضًا أن شخصًا ما غير مهتم حقًا بالمحادثة ويفضل أن يكون في مكان آخر. في هذه الحالة ، حاول تجنب الضغط على المحادثة بشدة وتقبل أن هذا الشخص لا يستحق وقتك.

4- عقدوا أذرعهم وأرجلهم لصرف الانتباه عنهم

55٪ من حديثنا غير لفظي ، والذراعين والساقين جزء كبير منه، يمكن أن تشير الذراعين المتقاطعة إلى الدفاعية أو الحماية الذاتية ، بينما يمكن أن تشير الساقين المتقاطعة إلى عدم الراحة مع شخص ما. قد تجعل العلامات الخفية مثل توسيع الذراعين بشكل مفرط الشخص يبدو أكثر تلاعبًا وقيادة.

غالبًا ما يستخدم الناس لغة الجسد هذه عن غير قصد لصرف الانتباه بعيدًا عن أنفسهم. أما بالنسبة للاتصال اللفظي ، فإنهم يتجنبون الحديث عن أنفسهم ويتمكنون من قلب كل سؤال نحوك

5- يفرطون في إيماءات أيديهم

يعد استخدام إيماءات اليد أمرًا جيدًا عندما تتحدث إلى الناس، يساعد الناس على التأكيد على نقاطهم الرئيسية ويحافظ على مشاركة الآخرين في المحادثة، ومع ذلك ، تمامًا مثل أي شيء آخر ، فإن إيماءات اليد جيدة عند القيام بها باعتدال. في الواقع ، كشفت الأبحاث التي أجريت في عام 2015 أن الأشخاص الذين يشيرون بكلتا يديه من المحتمل أن يكونوا كاذبين، حيث إن الإفراط في استخدام إيماءات اليد يجعل الشخص أقل تصديقًا وتوترًا، هذا صحيح أيضًا عندما لا تتوافق إيماءاتهم مع كلماتهم وقد تعطي انطباعًا بأنهم لا يعرفون ما يقولونه.

6- صوتهم يتقطع أثناء حديثهم معك

انتبه إلى التغييرات الصوتية أثناء المحادثات، غالبًا ما ينتقل الكذابون بين الأصوات العادية إلى نغمة أعلى من الأشخاص الصادقين، على الرغم من أن النغمة العالية أو طقطقة الصوت لا تضمن أنهم يكذبون ، يمكن أن يساعدك الصوت عالي النبرة المقترن بعلامات حمراء أخرى في لغة الجسد في تحديد ما إذا كان يجب عليك الوثوق بشخص ما.