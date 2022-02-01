فشل محاولة الانقلاب.. رئيس غينيا بيساو: الحكومة سيطرت على الوضع

أكّد رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ حكومته تسيطر على الوضع في البلاد بعدما شهد محيط المقرّ الحكومي في العاصمة إطلاق نار وصفته المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) والاتّحاد الأفريقي بـ"المحاولة الانقلابية".

وقال الرئيس في تغريدة على تويتر "أنا بخير والحمد لله"، مؤكّداً أنّ "الوضع تحت سيطرة الحكومة"، وذلك بعيد تأكيده في مكالمة هاتفية مع وكالة فرانس برس أنّ "كلّ شيء على ما يرام".

وقد أعلن رئيس غينيا بيساو الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، مساء اليوم، أن الهدوء عاد للبلاد والوضع تحت سيطرة الحكومة.

وأوضح الرئيس الغيني أنه بخير وإن الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بات تحت سيطرة الحكومة، والهدوء عاد إلى العاصمة بيساو.

وقبل قليل، أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة، بأن محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت، في غينيا فشلت، وذلك بعد قيام عسكريين بالسيطرة على محيط القصر الرئاسي وإطلاق نيران كثيفة.

وأشارت المصادر إلى أن المحاولة قادها عقيد متقاعد من الجيش وتم التفاوض معه، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت المصادر أن رئيس غينيا بيساو لم يصب بأي أذى وجميع الوزراء غادروا القصر الرئاسي إلى منازلهم.

يجدر الإشارة إلى أن وكالة فرانس برس، أعلنت فى وقت سابق عن إطلاق نار كثيف، وقع بالقرب من مقر الحكومة في ​غينيا بيساو​، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة.

وشكل المجلس العسكري الحاكم في غينيا، الأحد الماضي، مجلسًا يضم 80 عضوًا ليعمل كبرلمان خلال فترة انتقال البلاد إلى الانتخابات في أعقاب انقلاب وقع في سبتمبر وأطاح بالرئيس ألفا كوندي وذلك وفقًا لمرسوم أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.

وقال المرسوم إن دانسا كوروما الناشط البارز في المجتمع المدني وخبير الانتخابات يرأس هذه الهيئة المعروفة باسم المجلس الوطني الانتقالي والتي ستُكلف بالموافقة على موعد الانتخابات المقبلة.