مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

كشف الدكتور إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن كل المعامل الموجودة في الكاميرون رفضت إجراء مسحة للمنتخب المصري لكرة القدم، والتي يتم إجراؤها بخلاف مسحات الاتحاد الإفريقي.

وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كل المعامل الكاميرونية رفضت إجراء المسحة، إلا معمل وحيد وافق مقابل 180 دولارا للمسحة الواحدة، وعندما وافقت البعثة المصرية، رفض المعمل إجراءها.

ولفت الكومي، إلى أنه يتم إجراء مسحات طبية لجميع لاعبي المنتخب يوميا، بواسطة الفريق الطبي للمنتخب، وتبين سلبية جميع عينات بعثة المنتخب المصري في الكاميرون.