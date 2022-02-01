اتحاد مراكز شباب مصر يعلن فعاليات «اجازتك في مراكز الشباب»

بحضور وزير الرياضة..

أطلق الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، فعاليات برنامج "إجازتك في مراكز الشباب"، خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للإعلان عن أنشطة وبرامج الاتحاد خلال إجازة منتصف العام بمراكز الشباب.

وأوضح «صبحي»، أن تدشين برنامج "اجازتك في مراكز الشباب"، سيكون داخل جميع مراكز الشباب بمصر ولمدة أسبوعين خلال الفترة من 5 حتى 17 فبراير الجاري، إذ تشتمل 4 فعاليات مختلفة.



وأشار، إلى أن برامج "اجازتك في مراكز الشباب" تأتي في إطار استراتيجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء برامج وأنشطة مراكز الشباب، واستثمار طاقات الشباب داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع المحافظات، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لأعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

وأكد، على ضرورة تضمين معسكرات كشفية، وبرامج تعليمية للغات، وبرامج رحلات داخلية، بالإضافة إلى قوافل طبية لمراكز الشباب، ضمن برنامج إجازتك في مراكز الشباب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، أن الأنشطة الرياضية لبرنامج "إجازتك في مراكز الشباب" تضم تنظيم دوري رياضي في «كرة القدم الخماسية – كرة السلة – كرة اليد – تنس الطاولة – الكرة الطائرة» بهدف تنشيط الحركة الرياضية وأندية الفتاة على مستوى مراكز الشباب، ونشر الوعي الرياضي لأعضاء مراكز الشباب بمستوى الأنشطة الرياضية، والتنافس الشريف واكتشاف المواهب الرياضية.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج إقامة معارض وأندية الفتاة والمرأة والموهبة الفريدة والتي تقدم نموذجًا للأعمال الفنية والمشغولات اليدوية من الاكسسوارات وتصميم الحلى والتطريز، وغيرها من المعروضات التى صممت بأيدى عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب الذى يقدم ورش العمل التدريبية لهن على أيدى مدربين متخصصين، لعرض المنتجات الحرفية وتبادل الخبرات وتنمية المهارات اليدوية وتسليط الضوء على دور المرأة والفتاة فى خدمة المجتمع.

ويشتمل البرنامج تنظيم مسابقة الكترونية لمراكز شباب مصر لدعم مبادرة حياة كريمة تحت عنوان «مسابقة أجمل صورة في مبادرة حياة كريمة»، وهي مسابقة إلكترونية تهدف إلى استغلال طاقات الشباب في المجالات المختلفة إلى جانب تعريفهم بالمشروعات المختلفة التي تنفذها الدولة المصرية، ومن ضمنها مبادرة «حياة كريمة».

مشروعات مبادرة حياة كريمة

وتنطلق مسابقة أجمل صورة في مراكز الشباب في الـ 5 من فبراير الجاري، ولمدة 10 أيام، ويمكن للشباب إرسال صورة لأحد مشروعات مبادرة حياة كريمة للاتحاد العام لمراكز شباب مصر عبر الوسائل الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة على صفحة الاتحاد، وصفحة وزارة الشباب والرياضة وطبقا للمعايير والشروط المحددة سيتم اختيار افضل 30 صورة من خلال لجنة تحكيم تضم عددًا من كبار المصورين، ويحصل كل فائز علي جائزة قدرها 1000 جنيها، وذلك بهدف نشر ثقافة التنافس الإلكتروني بين الشباب واستثمار أوقات الفراغ وتوسيع قاعدة الممارسة الإلكترونية والتنافس الشريف وتنشيط الحركة الرياضية والثقافية إلكترونيًا، وتنمية المهارات الفنية ومسايرة متطلبات العصر بين الشباب من تطورات التكنولوجية".

وتضم المبادرة دورة للألعاب الإلكترونية في إطار البروتوكول الموقع بين الاتحاد العام لمراكز شباب مصر واتحاد الألعاب الإلكترونية، وتشمل إطلاق مسابقات في جميع مراكز الشباب «آون لآين» للألعاب المختلفة التابعة لاتحاد الألعاب الإلكترونية"، كما سيتم إقامة مسابقة تستهدف اختيار 250 شاب من 10 مراكز شباب علي مستوى الجمهورية ضمن مشروع الرياضات التنافسية، بهدف تنمية اللياقة البدنية التنافسية بين مراكز الشباب ونشر الثقافة الرياضية، وتبادل الخبرات وتنمية وصقل الكوادر الشبابية وتنشيط الحركة الرياضية التنافسية على مستوى مراكز الشباب.

أبرز الحضور

شهد انطلاق المؤتمر كل من «الصحفي الدكتور محمد عبد القادر - مساعد الوزير لمراكز الشباب وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، النائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة الاتحاد، الصحفي أسامة صقر -عضو مجلس إدارة الاتحاد، الإعلامي أحمد الديب - عضو مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور عمر وكوك ، الدكتور محمد سليمان أمين صندوق الاتحاد، الدكتور محمد القوصي - معاون الوزير لمراكز الشباب، الدكتور محمد فتحي ندى - عضو مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور محمد سادات -عضو مجلس إدارة الاتحاد ، طارق عبد الموجود - مدير عام الهيئات الشبابية».