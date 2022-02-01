الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطريقة التجانية تحذر من مخاطر تمدد الفكر المتطرف في إفريقيا

الخلافة العامة للطريقة
الخلافة العامة للطريقة التجانية

حذرت الخلافة العامة للطريقة التجانية من مخاطر تمدد الفكر المتطرف فى القارة الإفريقية، وغياب دور الزوايا الصوفية فى العديد من البلدان الأمر الذى يمكن أن يتسبب فى انتشار الأفكار المنحرفة والمتطرفة. 

وطالبت الخلافة العامة فى بيانها حسب توجيهات شيخها على بلعربى بضرورة نشر الأفكار الوسطية والتصدى للفكر المنحرف الذى تحاول بعض التيارات الإرهابية نشره فى دول القارة السمراء، الأمر الذى ترفضه الخلافة العامة للطريقة التجانية بكل قوة من خلال دورها الدعوى والفكرى الذى يقوم به علماء وشيوخ الطريقة فى العديد من الدول الإفريقية وتحديداً "السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا"، وغيرهم من الدول الأخرى . 

وتقوم الخلافة العامة للطريقة التجانية، بدور مهم ومحورى خلال الفترة الأخيرة، حيث تسعى إلى محاربة الفكر المتطرف من خلال المنهج الصوفى الذى تتبعه الطريقة وهو منهج القطب الصوفى الكبير سيدى أحمد التجانى مؤسسة المنهج الصوفى التجانى والذى كان له دور بارز فى نشر الدين الإسلامى فى العديد من الدول الإفريقية، مما جعل فكر الطريقة ينتشر بصورة كبيرة فى معظم بلدان القارة السمراء.

الخلافة العامة الطريقة التجانية تحذر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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