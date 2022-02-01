الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لنجار لاتهامه بقتل صديقه في دار السلام

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة نجار بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل صديقه لسرقته وخلافات بينهما على مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة دار السلام.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم “عصام .ك” نجار قتل  المجني عليه “أحمد.ا” نجار، عمدا مع سبق الإصرار، والترصد بأن طمع في مبلغ مالي، حصيلة عمل بينهما، وقرر الغدر بصديقه وذلك من  أجل الوصول إلى مبتغاه من سرقة مبلغ مالي وطعنه، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

 

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، حيازة سلاح أبيض مطواة في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

 

وذكرت المعاينة  التي أجرتها النيابة العامة، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، وبه طعنة نافذة في القلب وكدمات متفرقة في أنحاء جسده،  ودماء متناثرة بجوار الجثة وسجادة ملطخة بالدماء، وعلي الحائط، وبعثرة في محتويات الشقة مما يؤكد السرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة.

 

وذكر الضابط مجري التحريات في الواقعة، أن تحرياته السرية توصلت أن المتهم صديق المجني عليه هو مرتكب الواقعة، وذلك لخلافات بينهما علي مبلغ مالي حصيلة عملهم.

 

وأضاف أن المتهم عقب قتل المجني عليه والتأكد من وفاته بعثر جميع محتويات الشقة لأخذ المال من المجني عليه ولم يجد شيئا ينتفع به فقام بسرقة هاتفه، وفر هاربا وكشفت كاميرات المراقبه أنه آخر شخص تقابل مع المجني عليه وشاهده جار المجني عليه خرج مسرعا من العقار وأخطر الشرطة.

وكان قسم شرطة دار السلام، تلقي بلاغا من الأهالي بوجود، جثة المجني عليه داخل مسكنه غارقا في دمائه وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض مطواة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات على مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جنايات القاهرة نجارا السجن المؤبد قتل صديقه سرقته دار السلام

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