الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الهند تعتزم فرض ضربية على تعاملات العملات المشفرة

الهند
الهند

اقتربت الهند خطوة جديدة من تبني العملات الرقمية المشفرة بعد سنوات من التردد، حيث تستهدف البلاد مسايرة الاتجاه العالمي نحو الأصول الرقمية.
 

وقالت نيرمالا سيثارامان وزيرة المالية الهندية أثناء عرض مشروع ميزانية العام المالي الجديد إن بنك الاحتياط الهندي (المركزي) سيطرح عملة رقمية خلال العام المالي الذي يبدأ أول أبريل المقبل. 
 

وأضافت أن البلاد تعتزم أيضا فرض ضريبة على أرباح التعاملات على الأصول الرقمية بنسبة 30%، وهو ما يزيل الغموض حول الموقف القانوني لمثل هذه التعاملات.
 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الهند  انضمت إلى عدد من الدول ومنها الصين في التحرك نحو طرح إصدار رقمي من عملتها الوطنية، في إطار السعي للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لجعل المعاملات المالية أكثر فاعلية.
 

في الوقت نفسه فإن فرض ضريبة على أرباح تعاملات الأصول الرقمية يمكن أن يقلص استخدام هذه العملات في البلاد خاصة بعد تحذيرات البنك المركزي من احتمالات  استغلالها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتذبذب أسعار هذه العملات.
 

وفي أسواق العملات الرقمية ارتفع سعر عملة البتكوين اليوم بنسبة 2% عن مستواها أمس، بعد إعلان الهند اعتزامها فرض ضريبة على تعاملاتها.

و تعتزم الحكومة الهندية، مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، حيث تتوقع الاستفادة من التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.


و قالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، إن "هذه الميزانية تواصل توفير قوة الدفع  للنمو".


و ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن هذه الميزانية تعتبر واحدة من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تراقبها الشركات والمستثمرون، و الشعب الهندي الذي يصل تعداده إلى 1.4 مليار نسمة، لمعرفة اتجاه  السياسة الاقتصادية و أولويات الإنفاق العام.

أسواق العملات الرقمية الهند العملات الرقمية العملات الرقمية المشفرة مشروع ميزانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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