الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. النقل البرى بلبنان ينظم إضرابًا عامًا والتعليم تغلق المدارس والجامعات

لبنان
لبنان

تبدأ اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تنظيم إضراب عام، غدًا الأربعاء، في جميع المناطق اللبنانية، وذلك للمطالبة بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم بين الاتحادات والحكومة، والذي يضمن زيادة قيمة تعريفة النقل ودعم السائقين في ظل تدني الظروف المعيشية وتحرير أسعار الوقود، فيما أعلنت وزارة التعليم العالي بلبنان غلق المدارس والجامعات الرسمية والخاصة غدًا بجميع أنحاء البلاد.

أكد وزير التعليم العالي عباس الحلبي، أنه بعد التواصل مع الجهات الأمنية المعنية، فقد تقرر غلق المدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب الإعلان عن التحرك لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة وبرنامج غلق الطرق، وحفاظا على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية.

على صعيد متصل، أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط بلبنان توقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها غدا تضامنا مع تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وحفاظا على السلامة العامة.

قطاع النقل البرى أسعار الوقود الوقود التعليم العالي بلبنان غلق المدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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