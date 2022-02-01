الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لـ«11:11» (صور)

جريدة الدستور

انتهت، مساء الثلاثاء، فعاليات العرض الخاص لفيلم “11:11” الذي أقيم في مجمع سينمات كايرو فيستفال. 

IMG20220201212122

وغاب عن العرض الخاص للعمل أغلب أبطال الفيلم وعلى رأسهم إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، فيما حضر العرض الخاص كلا من هند عبد الحليم وعمر الشناوي ومؤلف ومخرج الفيلم، إضافة إلى معتز هشام. 

IMG20220201205736

وأكد مخرج العمل كريم أبو زيد أنه سعيد بالتجربة التي تجمعه بأصدقائه من الفنانين، لافتًا إلى أن العمل بمثابة تجربة مختلفة للغاية على مستوى قصته وكذلك أبطاله الذي وصفهم بالنجوم ذو الطبيعة التمثيلية المختلفة. 

IMG20220201212139

تدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه دون قصد منه. 

IMG20220201200617
في الساعة المقرر الاثار ساعة إياد نصار الطب غادة عادل رئيس العمل التمثيل إنجي المقدم الجدى نجاح آية فنانين محمد الشرنوبي الشركة بطالة المصنفات الفنية اللقب البوستر ثأر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

«الصحة» تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا وأعراض أوميكرون

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

هبوط أرضى مفاجئ بـ3 مواقع فى أحد شوارع وسط الإسكندرية

«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار يومى الخميس والجمعة

كيروش يوجه رسالة نارية إلى إيتو قبل مباراة مصر والكاميرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى

فلسطين: تقرير منظمة العفو إثبات إضافى أن إسرائيل نظام «أبرتهايد» ويجب مساءلتها