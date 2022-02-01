غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لـ«11:11» (صور)

انتهت، مساء الثلاثاء، فعاليات العرض الخاص لفيلم “11:11” الذي أقيم في مجمع سينمات كايرو فيستفال.

وغاب عن العرض الخاص للعمل أغلب أبطال الفيلم وعلى رأسهم إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي، فيما حضر العرض الخاص كلا من هند عبد الحليم وعمر الشناوي ومؤلف ومخرج الفيلم، إضافة إلى معتز هشام.

وأكد مخرج العمل كريم أبو زيد أنه سعيد بالتجربة التي تجمعه بأصدقائه من الفنانين، لافتًا إلى أن العمل بمثابة تجربة مختلفة للغاية على مستوى قصته وكذلك أبطاله الذي وصفهم بالنجوم ذو الطبيعة التمثيلية المختلفة.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه دون قصد منه.