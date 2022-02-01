الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميانمار.. مقتل وإصابة 40 جراء تفجير استهدف تجمعًا مؤيدًا للجيش

ميانمار
ميانمار

سقط قتيلان وجرح 38 آخرون في شرق ميانمار اليوم الثلاثاء، في انفجار قنبلتين يدويتين استهدفتا تجمعا مؤيدا للمجلس العسكري الحاكم في الذكرى الأولى لتولي الجيش الحكم بانقلاب عسكري.

وقال مسئول أمني، إن قنبلتين يدويتين ألقيتا ظهر الثلاثاء على جمع من الناس كانوا في طريق عودتهم من تجمع مؤيد للمجلس العسكري الحاكم أقيم في مدينة تاشيلييك، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأعلن مجلس الدفاع والأمن في ميانمار تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر تنتهي نهاية يوليو المقبل، في وقت نظم فيه المحتجون يوم الثلاثاء "إضرابا ضد الانقلاب" في أنحاء البلاد، لإحياء الذكرى الأولى لوقوعه.

وأقر مينت سوي القائم بأعمال رئيس ميانمار، تمديد حالة الطوارئ بناء على طلب قائد الجيش مين أونغ ليانغ، حسب بيان بثته القناة الحكومية التي نقلت عن قائد الجيش قوله "إن العنف ما زال مستمرا في بعض المناطق".

وكان مسؤول أممي، قال في وقت سابق اليوم، إن الأمم المتحدة تفحص تقارير تفيد بأن أكثر من ألف شخص قتلوا في ميانمار خلال العام الماضي، في ظروف ربما تحمل صفة جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب.

وقال نيكولاس كومجيان، رئيس آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار، إن القوات الأمنية احتجزت الآلاف من المدنيين في ظروف تتضمن مزاعم قابلة للتصديق بشأن احتجاز قسري وتعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز.

يشار إلى أن ميانمار تعاني منذ الانقلاب، من الفوضى والعنف، ويذكر أن جنرالات ميانمار قاموا في الأول من فبراير 2021 بالإطاحة بالزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي و رئيس ميانمار وين مينت، وحكموا البلاد بقبضة من حديد منذ ذلك الحين. 

وتخضع سان سو تشي، التي حازت على جائزة نوبل عام 1991 للإقامة الجبرية في منزلها، وصدر حكم بحبسها لعدة أعوام.

ميانمار تفجير قنبلتين يدويتين سقوط قتلى سقوط جرحى المجلس العسكري الذكرى الاولى للانقلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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