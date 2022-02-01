اتحاد الكرة يحتج على تعيين جاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر إقامتها بعد غد في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف عريضتين تضمن كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.