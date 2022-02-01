«الشباب والرياضة»: 5 آلاف مشارك فى منافسات «30 يوم تحدى رياضى»

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الثانية من برنامج «30 يوم تحدي رياضي افتراضي» الذي تنفذه إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك «saib» (الشريك والراعي الرئيسي للبرنامج) عن انطلاق فعاليات البرنامج اليوم، حيث بدأ 5 آلاف مشارك التحدي في رياضات «الجري، المشي، الدراجات الهوائية، الهاند كاب».

يستمر التحدي على مدار 30 يوما تبدأ اليوم حتى 2 مارس المقبل، وتم توزيع الزي الرياضي والأكواد الخاصة على المشاركين بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال شهر يناير الماضي، بجانب تسليم الزي للمشاركين الذين تعذر حضورهم للمركز من خلال توصيله لمكان إقامتهم.

وتتابع اللجنة المنظمة للبرنامج يومياً الأرقام التي يسجلها المشاركون عند ممارستهم للرياضات ويتضمنها البرنامج، وتم إنشاء مجموعات خاصة للتواصل مع جميع المشاركين وتشجيعهم على مواصلة التحدي.

يأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى إقامة حزمة من البرامج والمشروعات بهدف تشجيع النشء، والشباب، وجميع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لما لها من أدوار إيجابية عديدة على التكوين البدني والصحي للمواطنين.