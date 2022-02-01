«القومي للمرأة» يُشيد بتكليف 24 قيادة نسائية بجامعة بني سويف

أشاد فرع المجلس القومى للمرأة في بنى سويف ، بقرار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بتكليف 24 قيادة نسائية للقيام بعمل مديرى كليات ووحدات ذات طابع خاص ومساعدى مديرين.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، إن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة داعم دائمًا للقيادات النسائية داخل الجامعة، مؤكدًة أن هناك عددًا كبيرًا من القيادات النسائية منهم عميدات ووكيلات عدد من الكليات وهناك موظفات فى العمل الإدارى أيضا من العناصر النسائية، إيمانًا بقدرات المرأة فى الإدارة وتماشيًا مع توجهات الدولة لدعم وتمكين المرأة في المناصب القيادية.

وأضافت أن هناك تعاون مستمر بين جامعة بنى سويف، وفرع القومى للمرأة بالمحافظة، وأن كليات الجامعة بها 304 قيادة نسائية تتولى مناصب قيادية مختلفة أهمها نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

واجتمع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بمديري الكليات الجدد ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع، بتقديم الشكر والتقدير للمديرين السابقين على ما قدموه من جهود وإنجازات ملموسة خلال فترة عملهم، كما وجه التهنئة للمديرين الجدد ومساعديهم متمنياً لهم التوفيق والسداد، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه الدكتور منصور حسن خلال الاجتماع، برفع مستوى كفاءة العنصر البشري بكل القطاعات، وإحداث نقلة نوعية في الثقافة التنظيمية للجهاز الإداري بالجامعة، و جذب قيادات جديدة من الشباب في المناصب القيادية بالكليات، مشدداً على تفعيل إجتماع مديري الكليات مع الموظفين بكل كلية وإجتماع أمين عام الجامعة مع المديرين ومساعديهم بصفة دورية على أن تعقد قبل مجلس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أن أهمية حركة التنقلات تكمن في بنــاء كوادر وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، فضلاً عن تبــادل المعرفــة والخبرات ونقلها علـى نطـاق واسع ، اضافة إلي تنمية خبرات الموظفين، وضبط منظومة العمل الإداري ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة، ومكافأة المتميزين و تصعيدهم إلى مناصب قيادية مرتفعة.

وجدد رئيس الجامعة، التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الفنية، والقيادية، والسلوكية، ذلك بجانب الجوانب المالية والإدارية والقانونية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأداء الفردي والأداء المؤسسي.