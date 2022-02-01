أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب الانتهاء من لقاء طلائع الجيش في كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة؛ استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وانطلاق مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك خسر اليوم أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.