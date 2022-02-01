أول طبيبة أسنان صماء: مشاركتى في معرض الكتاب حلم وتحقق

أعربت الدكتورة إسراء البابلى، أول فاقدة للسمع تصبح طبيبة أسنان ومتحدثة رسمية فى الأمم المتحدة، عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها الذى طالما حلمت به، وهو المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، عبر مجموعتها القصصية «من الخيال».

وقالت د. إسراء، لـ«الدستور»: «وجودى فى الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التى تحمل رقم ٥٣، حلم كبير حققته، من خلال هذه المجموعة القصصية التى تتحدث عن عدد من الموضوعات النفسية التى تواجهنا فى الحياة، وأن الكلمة لها تأثير كبير على الإنسان، سواء بالسلب أو الإيجاب».

وأضافت: «معرض الكتاب بالنسبة لى هو نافذة للتعلم والمعرفة، والتعرف على تجارب وثقافات الآخرين، ويتيح وجودى وسط بيئة متحمسة للعطاء، ويدفعنى لمواصلة العمل والعطاء، خاصة فى وجود هذا الجمع من الشباب والكِبار من مختلف الأعمار».

وصدرت المجموعة القصصية «من الخيال» عن دار «المسك» للنشر والتوزيع، ومما جاء فيها: «لِمَ تنامين كثيرًا؟