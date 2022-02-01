الأرصاد البريطانية تحذر من تهديد «مالك وكوري» لحياة الملايين

أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا جديدًا من الخطر على الحياة، حيث جلبت العاصفة كوري رياحًا تبلغ سرعتها 92 ميلًا في الساعة إلى المملكة المتحدة - بعد ساعات فقط من هبوب العاصفة مالك والدمار المميت الذي صاحبها.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد تسببت العواصف الشديدة في انقطاع التيار الكهربائي عن 30 ألف شخص في اسكتلندا بالإضافة إلى السبعة آلاف شخص الذين انقطع عنهم التيار بالفعل نتيجة العاصفة مالك.

وتابعت الصحيفة أن شركة «نورثرن باورجريد» قالت إن هناك 4 الاف شخص إضافي في نورثمبرلاند وتاين ووير ومقاطعة دورهام بدون كهرباء اليوم.

وأضافت أن الفوضى تأتي بعد ساعات فقط من مقتل شخصين جراء العاصفة مالك، وأمس أصبح صبي يبلغ من العمر تسع سنوات الضحية الثانية للعاصفة مالك بعد أن سحقته شجرة حتى الموت - بعد مقتل امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا في اسكتلندا.

وأشارت إلى أن العاصفة كوري تبعها منطقة منفصلة من الضغط المنخفض، تسمى العاصفة مالك من قبل المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية، والتي جلبت رياحًا قوية عبر النصف الشمالي من المملكة المتحدة حتى يوم السبت.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية، دان سوري: «جلبت العاصفة كوري رياح قوية جدًا إلى شمال المملكة المتحدة، وخاصة شمال اسكتلندا».

وحث مكتب الأرصاد الجوية البريطانيين على توخي الحذر عند الخروج خلال العاصفة كوريا، وخاصة الذين يعيشون على الساحل الشرقي لإنجلترا.

ويغطي التحذير من الرياح شمال نورويتش وصولاً إلى قرية سيهاوسيس في نورثمبرلاند.

وستصل الهبات إلى سرعات قصوى تبلغ 60 ميلاً في الساعة، مع توقع «موجات كبيرة وخطيرة» و«إصابات وخطر على الحياة من الحطام المتطاير».

ومن المحتمل أيضًا حدوث اضطراب في السفر، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي والأضرار التي قد تلحق بالمباني.