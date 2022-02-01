طلائع الجيش يهزم الزمالك في ختام مجموعات كأس الرابطة

فاز فريق طلائع الجيش، على الزمالك، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة والأخيرة، من المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الرابطة.

وجاء هدف طلائع الجيش، عن طريق، فيكتوري، في الدقيقة 75، بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح طلائع الجيش على رأس فيكتوري بنينيانجبا الذي ارتقى وسدد كرة رائعة برأسه داخل الشباك.

ويتلك النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش عند ست نقاط، ليودع بطولة كأس الرابطة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند أربع نقاط، مودعًا أيضًا لطولة كأس الرابطة.

وبدأ الشوط الأول بضغط من نادي الزمالك على أمل تسجيل هدف مبكر، حيث شهدت الدقيقة 4 كرة مقوسة من محمد أوناجم من الطرف الأيمن لصالح الزمالك أمسكها حارس مرمى طلائع الجيش بنجاح.

