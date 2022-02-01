الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع وإصابة 12 في حادث سير بالفيوم

حادث مروري
حادث مروري

تباشر نيابة الفيوم التحقيق في حادث مصرع مواطن وإصابة 11 آخرون بطريق الفيوم بالقرب من محطة تحصيل الرسوم.

واشتعلت النيابة عن حالة المصابين، وأمرت بالتحفظ على الجثة في المشرحة بمناظرها واتخاذ اللازم.

لقي مواطن مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصّحراوي.

قبل بوابة تحصيل الرسوم وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة و7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 11 آخرين وتم نقل الجثة لمستشفي طامية المركزي والمصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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