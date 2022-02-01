الكويت والمغرب يسجلان 9516 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارتا الصحة الكويتية والمغربية اليوم الثلاثاء تسجيل 9516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6436 إصابة جديدة بالفيروس التاجي وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 52 ألفا و467 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في بيان له اليوم، إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل تعافي 5658 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 497 ألفا و187 متعافيا، منوها بأن نسبة حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90%.

وأضاف أن هناك 90 حالة تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 50 ألفا و431 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3080 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى مليون و135 ألفا و796 إصابة، بينما تم تسجيل 35 وفاة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 15 ألفا و435 وفاة، كما تم تسجيل تعافي 7006 حالات ليصل الإجمالي إلى مليون و83 ألفا و477 متعافيا.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة رنا الحاجة مدير إدارة البرامج للمكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن المنظمة تعتبر أن العالم ما زال يمر بالمرحلة الحادة من جائحة "كورونا" .. مشيرة إلى أن الفيروس لم يصل لمرحلة الفيروس الموسمي حتى الآن.

وقالت إن نسب الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"أوميكرون" ما زالت موجودة، على الرغم من أن أعراض أوميكرون ليست شديدة كغيرها من المتحورات، ولكن الخطورة تكمن في وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيمات.