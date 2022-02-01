الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أنصار الإرهاب» في اليمن.. «سكاي نيوز» تكشف علاقة الحوثي بالإرهاب (وثائقي)

أنصار الإرهاب»..
أنصار الإرهاب».. فيلم وثائقي

«أنصار الإرهاب».. فيلم وثائقي خاص من إنتاج قناة سكاي نيوز عربية تعرضه يوم الأربعاء، وتقدم من خلاله تحقيقاً خاصاً تكشف به بعضاً من أوجه الإرهاب الذي تمارسه جماعة الحوثي ـ منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن ـ بأشكال مختلفة متعددة الأوجه، ضد الشعب اليمني بمختلف أطيافه وضد دول أخرى، بشكل يهدد أمن المنطقة.

يكشف الوثائقي بداية ممارسات جماعة الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني، من خلال عمليات تجنيد الأطفال الواسعة، التي ثبت استمرارها إلى اليوم من خلال احصائيات وأسماء موثقة، بالإضافة إلى استهداف كل الأصوات المعارضة التي تقف في وجه مشروع الحوثي التخريبي.

كما يعرض الوثائقي بالأدلة تفاصيل العلاقة المشبوهة بين التنظيمات الإرهابية، كالقاعدة وداعش، وجماعة الحوثي، من خلال استعراض تقارير استخباراتية ووثائق تثبت عملية تبادل أسرى بين الحوثيين وهذه التنظيمات، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقات السرية التي تعقدها جماعة الحوثي مع القاعدة عبر إصدار هويات ووثائق مزورة لتسهيل تحرك هذه العناصر المتطرفة، ما يشكل ضربة لجهود العالم في مكافحة الإرهاب.

فما هي الوقائع والدلائل على وجود الرابط بين جماعة الحوثي والتنظيمات المتطرفة؟ وهل أصبح تصنيف الحوثي جماعة إرهابية أمراً ملحاً؟
يناقش الوثائقي هذه المواضيع ويكشف تفاصيلها ليقف على حقيقتها مع شخصيات فاعلة في المنطقة والعالم.

يذكر أن الفيلم هو ضمن سلسلة وثائقيات سكاي نيوز عربية، وتم تصويره في اليمن.

يمكن للمشاهدين متابعة بث العرض الأول للفيلم الوثائقي حصرياً على شاشة قناة سكاي نيوز عربية يوم الأربعاء 2 فبراير تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بتوقيت غرينيتش، الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت أبو ظبي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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