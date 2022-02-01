الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هبة عبدالغنى تنضم لمسلسل «جزيرة غمام» للعرض فى 2022

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

تعاقدت الفنانة هبة عبدالغني مؤخرًا للمشاركة في مسلسل "جزيرة غمام" الذي يعرض في 2022؛ ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنان طارق لطفي ومي عزالدين وفتحي عبدالوهاب.

ومشاركة هبة في "جزيرة غمام" هى التعاون الثالث لها مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف عبدالرحيم كمال؛ في العمل الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات.

يضم مسلسل "جزيرة غمام" كلًا من الفنان أحمد أمين؛ محمود البزاوي؛ رياض الخولي؛ محمد جمعة وآخرين؛ فيما جار الإعلان عن بقية الأبطال خلال الفترة المقبلة.

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