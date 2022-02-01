هبة عبدالغنى تنضم لمسلسل «جزيرة غمام» للعرض فى 2022

تعاقدت الفنانة هبة عبدالغني مؤخرًا للمشاركة في مسلسل "جزيرة غمام" الذي يعرض في 2022؛ ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنان طارق لطفي ومي عزالدين وفتحي عبدالوهاب.

ومشاركة هبة في "جزيرة غمام" هى التعاون الثالث لها مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف عبدالرحيم كمال؛ في العمل الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات.

يضم مسلسل "جزيرة غمام" كلًا من الفنان أحمد أمين؛ محمود البزاوي؛ رياض الخولي؛ محمد جمعة وآخرين؛ فيما جار الإعلان عن بقية الأبطال خلال الفترة المقبلة.