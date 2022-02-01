إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة نقل بطريق النوبارية

شهد الطريق الصحراوى الكيلو 79 بنطاق غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة ما أسفر الحادث عن إصابة 14 عاملا بجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الصحراوى الكيلو ٧٩ بنطاق غرب النوبارية.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وتم الدفع بـ ٨ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.