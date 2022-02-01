الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ولسه».. «حكايات جميلة» آخر أغنية لـ رامى جمال من ألبومه الجديد

رامي
رامي

طرح الفنان رامى جمال، مساء الثلاثاء، أغنية "حكايات جميلة" وهى آخر أغنيات ألبومه "ولسه" من إنتاج "نجوم ريكوردز"، من كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

رامي جمال طرح أغاني ألبومه بشكل متتابع بحيث أغنية كل فترة، وكان آخرهم بعنوان "مش حابب"، وهي من ألحانه ومن كلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع موسيقى وميكساج وماستر كريم عبد الوهاب، وإنتاج "نجوم ريكوردز".

واستقبل رامي جمال مطلع العام الجديد بطرحه اغنية "الجو جامد" وهى التاسعة من ألبومه "ولسه"، وهي من كلمات  إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

كان رامى جمال طرح "في غمضة عين"، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

من الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

قدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، "فترة مش سهلة"، "ليالينا"، و"أنا لوحدي".

مطلع المال الحانة الفنان رامي جمال وسام حسن العام الجديد عبد الوهاب عين كلمات الجديد تاس لنا ألبوم ولسه نجوم ريكوردز حدة

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