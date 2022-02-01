التحقيقات: عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة مسن سوداني

كشفت تحقيقات الجهات المختصة عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة مسن سوداني الجنسية.

وتبين من التحقيقات الأولية بأن الوفاة طبيعية إثر تعرض مسن يدعي "م.س" لسكتة دماغية أودت بحياته، وتم نٌقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بالعثور على جثة مسن داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة مستأجرة يقيم بها مسن يحمل جنسية دولة عربية.

أجرى رجال المباحث مناظرة للجثة وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.