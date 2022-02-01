الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يشهد مراسم توقيع عدد من عقود التسليح مع كوريا الجنوبية

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم فى مجال التعاون العسكرى بين مصر وكوريا الجنوبية وعقد تدبير التصنيع المشترك للهاوتزر EGY k9A1 مع شركة هانوا الكورية الجنوبية، وذلك بحضور «كانج إن هو» وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية (DAPA).

ووقع الفريق أحمد خالد، نائب وزير الدفاع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكرى مذكرتى التفاهم فى التعاون فى مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجيستى ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون فى مجال البحث والتطوير الدفاعى، وذلك للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، كما وقع اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتزر k9A1  EGY محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية ويمثلها سون جيل رئيس مجلس إدارة الشركة.

ونقل وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى التصنيع العسكري وتطوير نظم التسليح أهمية قصوى بإعتباره أحد أهم مقومات القوة العسكرية للقوات المسلحة، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور فى نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائماً تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من أسباب القوة العسكرية والإمكانيات البشرية المدربة والتسليح المتطور الذي يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها التاريخية فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .

من جانبه، أعرب كانج إن هو، وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن سعادته البالغة بالتعاون العسكري مع مصر باعتبارها قوة إقليمية كبرى، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين .

وألقى المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى كلمة أكد خلالها استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والارتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومى.

حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء مجالس إدارات شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة العربية العالمية للبصريات وسفير وملحق الدفاع لكوريا الجنوبية بالقاهرة .

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