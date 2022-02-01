فنان مصري يحصد الجائزة الأولى في مسابقة دولية للكاريكاتير

حصد فنان الكاريكاتير المصري إسلام زكي على الجائزة الأولى فى المسابقة الدولية للكاريكاتير بالهند، التي تنافس عليها أكثر من 400 فنان على مستوى 54 دولة بالعالم شاركوا بـ1012 لوحة للـزعيم الهندي "غاندي".

واختارت لجنة التحكيم الدولية التي شُكلت من 6 حُكام من الولايات المتحدة وسويسرا والهند وسوريا، منح الجائزة الأولى للفنان المصري ، بجانب 5 لوحات أخرى لفنانين عالميين من دول كوستاريكا وإيران وإندونيسيا والبرازيل والهند.

وأكد إسلام زكى/ عضو الجمعية المصرية للكاريكاتير أن أهمية هذه الجائزة الدولية بالنسبة إليه أنه يُمثل وطنه مصر بهذه المسابقة الدولية، إضافة إلى أن فوزه بالمركز الأول على مستوى العالم والوطن العربي، إذ يعتبره إنجاز كبير لأى فنان كاريكاتير.

وأضاف إسلام أن رسالته لأي فنان شاب عموماً انه لا يوجد مستحيل على الأطلاق، وأنه من الممكن وضع أسماء فناني شباب العرب بجانب فنانين عالميين لهم ثقلهم الفني والإبداعي.

مسابقة دولية للكاريكاتير

واعتبر إسلام زكي أن فوزه بالجائزة العالمية الأولى هو حدث مميز بالنسبة لمسيرته الفنية، إضافة إلى العديد من الجوائز والمشاركات بالمعارض المحلية والدولية حيث شارك بلوحة كاريكاتورية للزعيم الوطني سعد زغلول وأخرى للأديب العالمي نجيب محفوظ في الملتقى الدولي للكاريكاتير، وهو صاحب مدرسة متميزة في فن الكاريكاتير تتسم بالمبالغة بطريقة ساخرة.