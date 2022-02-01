الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: انتظام صرف الخبز المدعم و3 أيام لترشيد الاستهلاك

الخبز
الخبز

كشف مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين، بعد تطبيق إجراءات جديدة في عملية صرف الخبز المدعم بداية من اليوم  الثلاثاء.
 

وأوضحت المصادر لـ«الدستور»، أنه في حالة قيام المواطن بصرف حصص الخبز المخصصة لمدة 3 أيام، فإنه لا يمكن له الحصول على خبز خلال تلك الأيام الثلاثة من الحصص الجديدة، فإذا قام بصرف حصة الخبز المخصصة ليوم 1 و2 و3 من شهر فبراير، فإنه ينبغي له الانتظار حتى يوم 4 فبراير حتى يتمكن من صرف الخبز المخصص، حيث كان النظام القديم يتيح استكمال اليوم أو اليومين بحد أقصى 3 أيام.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطوات وزارة التموين لتنظيم عملية الحصول على الدعم، وكذلك تنظيم صرف نقاط الخبز، موضحة أنه في حالة محاولة المواطن الحصول على الخبز فستظهر له رسالة «سبق صرف حصة هذا اليوم».

ولفتت المصادر، إلى أنه في حالة قيام المواطن بشراء جزء من حصته في الخبز لمدة 3 أيام، فإن باقي الحصة سيتم تحويلها لنظام نقاط الخبز، ولن يقوم بشراء الخبز المخصص له في اليوم التالي، موضحًا أنه كان مسموح سابقا أن يصرف المواطن على مدى أيام أكثر من حصة فى كل يوم، وهذا ما تنوى الوزارة تعديله بدء من اليوم.

وأتمت بأن شركات البطاقات الذكية أرسلت خطابًا لمديريات التموين، لتنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على أن يتم تطبيقه فى جميع المخابز المخصصة لصرف الخبز المدعم بكل المحافظات. 

وزير التموي التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية منظومة الخبز الموازنة العامة للدولة

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