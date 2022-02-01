محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات خدمية ويلتقى مشايخ شلاتين

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشلاتين، كما التقى المواطنين وأجرى جولة موسعة في قرى المدينة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ52 للعيد القومي للمحافظة.

وقال المحافظ إن الدولة توفر الخدمات لأبناء الجنوب وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير سكن بديل العشوائيات، مشددًا على عدم السماح بأي بناء جديد على أراضي الدولة، معلناً عقد لقاء شهري مع أهالي الجنوب للاستماع إلى مطالبهم قائلاً "عاوز مشاكل وطلبات، وإحنا نحلها فوراً وفقاً للقانون".

ووجه أهالي الشلاتين الشكر للرئيس السيسي وهتفوا "بنحبك يا سيسي.. تحيا مصر"، وأكدوا أن التنمية في مدن الجنوب غير مسبوقة، وتشمل كل القطاعات، وأشاروا إلى أنهم يحصلون على حقوقهم كافة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد الخيمة البدوية للمشغولات اليدوية بالمدينة، وسجل كلمة شكر لأهالي الجنوب دونها بخط يده في دفتر زيارات الخيمة، المقامة على مساحة 8 آلاف متر، وتهدف لعرض منتجات محلية الصنع من خلال أهالي المدينة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تلك الخيمة التي تكمن في الحفاظ على التراث الشعبي والموروث الثقافي للأهالي، وفتح مصدر رزق للنساء العاملات بالحرف اليدوية، لافتاً إلى مشاركة أبناء الشلاتين بمنتاجاتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، معلناً استجابته لمطالب العارضات في المساهمة في التسويق لمنتجاتهن من خلال توفير مكان لهن بمدينة الغردقة لعرض منتجاتهن أمام السائحين وأهالي المدينة وضيوفها، لافتاً إلى اهتمام الدولة ودعمها الكبير للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

واستكمل المحافظ جولته الموسعة في مدينة الشلاتين، بافتتاح مدرسة حسن كامل للتعليم الأساسي، لافتاً إلى أن إنشاء هذه المدرسة جاء استجابة لأهالي المدينة نظراً لاحتياج المنطقة لهذه المدرسة مع التوسع العمراني، مشيراً إلى أنه تم انشاؤها على مساحة ألف متر، بتكلفة بلغت نحو 10 ملايين جنيه، موضحاً أن المدرسة تضم 11 فصلاً دراسياً لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

وواصل المحافظ الجولة بتفقد ميناء الصيد بالشلاتين، على مساحة 150 ألف متر وبتكلفة 422 مليون جنيه، مؤكداً أن الميناء يستهدف خدمة الصيادين وتنمية الثروة السمكية، لافتاً إلى أن الميناء يضم مبنى إداريا وفرع بنك وبريد الثروة السمكية، ومصنعاً للثلج وحلقة سمك وأماكن للتعبئة والتغليف وفندقا من طابقين.

كما تفقد المحافظ، يرافقه رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، المرحلة الثانية لأعمال توسعة محطة تحلية المياه بالشلاتين، لزيادة إنتاجها ليصل إلى 9 آلاف متر مكعب يومياً.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن أعمال توسعة المحطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسد احتياجات مدينة الشلاتين بالكامل من مياه الشرب، مشيراً إلى أنه في التصميم تمت مراعاة المأخذ البحري للمحطة فيما يتعلق بالتوسعات المستقبلية إذا كان هناك احتياج له ليصل الإنتاج إلى 20 ألف متر مكعب يومياً.

واختتم محافظ البحر الأحمر زيارته بتفقد المجزر الآلي بالشلاتين، الذي يشرف على إنشائها جهاز تعمير البحر الأحمر، مؤكداً أن المجزر يستوعب إنتاج 200 رأس من الجمال والماشية يومياً، ويعمل على نقل اللحوم مذبوحة بطريقة طبية وعلمية، بدلاً من نقل المواشي إلى محافظات أخرى ليتم ذبحها، مما يوفر نفقات ومشقة السفر على الأهالي، إضافة إلى أنه سيوفر فرص عمل لأبناء المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد البندارى، ورئيس مدينة الشلاتين اللواء إيهاب رشاد، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة كمال سليمان، ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، وقيادات المحافظة، ومديري المديريات.