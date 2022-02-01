بتوجيهات من الرئيس.. تواجد سيارة للكشف الطبي على السيدات بمعرض الكتاب

قالت أمنية عزت مصطفى، فني إشاعة، إن العربة مخصصة للفحص الأوّلي عن السكر والضغط وسرطان الثدي للفتيات والسيدات، وون وطول، بالإضافة إلى الكشف اليدوي، ويبدأ الفحص بدايًة من عام 18 سنة، وحتى الـ34 عاما هؤلاء يتم الكشف عليهن بخاصية "السونار –الالترا ساوند-"، وبدايًة من عام 35 فيما فوق يتم الكشف عليهن من خلال "الماموجرام".

وتابعت مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "لو الحالة نورمال بتمشي عادي، لو فيه اشتباه أو شك بيتم تحويلها لمركز التابع لنا مستشفي أورام دار السلام، ونسحب العينة ونبدأ في كافة الإجراءات الخاصة بمرض سرطان الثدي، وبنحاول نطمن البنت أو السيدة وبنشجعهم يجوا يعملوا الفحص نظرًا لانتشار المرض".

ونصحت السيدات والفتيات بالابتعاد عن جميع الوسائل الخاصة بمنع الحمل لأنها سبب رئيسي في الإصابة بسرطان الثدي للسيدات، مضيفًة: "هذه الدورة في معرض الكتاب هي الثانية لنا، والإقبال هذه المرة مقارنة بالمرة السابقة كبير جدًا لأن الناس فهمت كويس وبقت مدركة خطورة المرض والكشف المبكر عنه، واكتشفنا حالات كتيرة".

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولى إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.