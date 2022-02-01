الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الروسية: الوضع فى بوركينا فاسو مستقر ولا يزال هادئًا

الوضع في بوركينا
الوضع في بوركينا فاسو

وصفت سفارة روسيا في كوت ديفوار وبوركينا فاسو، الوضع في بوركينا فاسو بأنه مستقر، ولا يزال هادئًا.


وقالت السفارة، في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الثلاثاء إنه: "وفقًا للمعلومات المتوفرة للسفارة، فإن الوضع في بوركينا فاسو لا يزال هادئًا، والحكومة الجديدة تعمل على تشكيل هيكل حكومة الدولة".


وأضافت السفارة أنه تم تمرير قانون التأسيس وأعيد تنفيذ الدستور بحيث لا يتعارض مع القانون.


وتخطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لعقد اجتماع وجهًا لوجه في 3 فبراير، لمناقشة الوضع في بوركينا فاسو، وفقًا للبعثة الدبلوماسية.


وفي 23 يناير الماضي، استولى جيش بوركينا فاسو على السلطة في البلاد، وأطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري، وعلقوا الدستور وحلوا مجلس الوزراء والبرلمان، وأكدوا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن جدول زمني لعودة البلاد إلى النظام الدستوري.
 

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وائل لطفي

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