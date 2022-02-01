الإمارات والكونغو الديمقراطية يضعان حجر أساس ميناء «بنانا» على الأطلنطي

وضعت الإمارات وحكومة الكونغو، حجر الأساس إيذانًا ببدء العمل في إنشاء مشروع ميناء "بنانا" الجديد على ساحل المحيط الأطلنطي، والذي سيبلغ طوله 37 كيلومتراً في مقاطعة الكونغو الوسطى.

وأكد الرئيس فليكس تشيسكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء - أهمية هذه الخطوة، حيث إنها ستحوِّل الكونغو الديمقراطية إلى محور تجاري في المنطقة، إذ سيساهم في الارتقاء بمنطقة الكونغو الوسطى، والبلاد بأكملها من خلال تحقيق منافع اقتصادية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإتاحة المجال لتنمية سلاسل الإمداد والتوريد، ويسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية في "دي بي ورلد" سلطان أحمد بن سليّم، بروابط التعاون المثمرة مع الكونغو، مثمنا جهود حكومة الكونغو لما لمسته مجموعة "دي بي ورلد" من دعم كبير وحرص على تقديم كافة أشكال التسهيلات الممكنة لتطوير ميناء بنانا.

وبمجرد اكتمال الميناء، سيجتذب مزيداً من طلبات التوقف المباشرة من أكبر السفن المبحرة من آسيا وأوروبا، ما سيعزز بشكل كبير تعزيز فرص الوصول السهل إلى الأسواق الدولية وسلاسل التوريد العالمية".

وستطور "دي بي ورلد" رصيفًا بطول 600 متر بشكل مبدئي مع غاطس يصل عمقه إلى 18 متراً ليكون بذلك قادراً على مناولة أكبر السفن. وسوف تبلغ الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الميناء 450 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، حيث تدعم الميناء ساحة ضخمة لمناولة الحاويات تبلغ مساحتها 30 هكتاراً.