الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والكونغو الديمقراطية يضعان حجر أساس ميناء «بنانا» على الأطلنطي

الإمارات والكونغو
الإمارات والكونغو الديمقراطية يضعان حجر أساس ميناء «بنانا

وضعت الإمارات وحكومة الكونغو، حجر الأساس إيذانًا ببدء العمل في إنشاء مشروع ميناء "بنانا" الجديد على ساحل المحيط الأطلنطي، والذي سيبلغ طوله 37 كيلومتراً في مقاطعة الكونغو الوسطى.
وأكد الرئيس فليكس تشيسكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء - أهمية هذه الخطوة، حيث إنها ستحوِّل الكونغو الديمقراطية إلى محور تجاري في المنطقة، إذ سيساهم في الارتقاء بمنطقة الكونغو الوسطى، والبلاد بأكملها من خلال تحقيق منافع اقتصادية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإتاحة المجال لتنمية سلاسل الإمداد والتوريد، ويسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية في "دي بي ورلد" سلطان أحمد بن سليّم، بروابط التعاون المثمرة مع الكونغو، مثمنا جهود حكومة الكونغو لما لمسته مجموعة "دي بي ورلد" من دعم كبير وحرص على تقديم كافة أشكال التسهيلات الممكنة لتطوير ميناء بنانا.
وبمجرد اكتمال الميناء، سيجتذب مزيداً من طلبات التوقف المباشرة من أكبر السفن المبحرة من آسيا وأوروبا، ما سيعزز بشكل كبير تعزيز فرص الوصول السهل إلى الأسواق الدولية وسلاسل التوريد العالمية".
وستطور "دي بي ورلد" رصيفًا بطول 600 متر بشكل مبدئي مع غاطس يصل عمقه إلى 18 متراً ليكون بذلك قادراً على مناولة أكبر السفن. وسوف تبلغ الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الميناء 450 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، حيث تدعم الميناء ساحة ضخمة لمناولة الحاويات تبلغ مساحتها 30 هكتاراً.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

«الصحة»: يجب ارتداء «الكمامة» خلال ساعات العمل للوقاية من «كورونا»

رياح وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

هزة أرضية شرق بنى سويف بقوة 4.1 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى

فلسطين: تقرير منظمة العفو إثبات إضافى أن إسرائيل نظام «أبرتهايد» ويجب مساءلتها

«المحامين العرب» يخاطب الصليب الأحمر بشأن الأسير الفلسطيني ناصر أبوحميد