الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكاظمى»: تعرفنا على بعض المتورطين فى الهجوم على مطار بغداد

الكاظمي
الكاظمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية تعرفت على بعض المتورطين في الهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي الأسبوع الماضي، متعهدًا باعتقال جميع المتورطين ومحاسبتهم "دون استثناء"، وأنه لن تتمكن أية جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم.

وقال الكاظمي، خلال جلسة لمجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القوات الأمنية العراقية تتبعت خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات.

وجدد إدانته للهجوم الإرهابي والجبان على المطار، متهمًا ما وصفها بـ"جماعة من قوى اللادولة" بتنفيذه.

وقال الكاظمي: “إن هذه الجماعات أصبحت تعمل وفق منطق الإرهاب، وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها، داعيًا القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها إلى أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات، وشدد على أنه لا مكان للإرهاب من مختلف أنواعه وأصنافه وأشكاله في العراق”.

وتابع: "هذا عراق العظماء وعراق السلام وعراق الأمان والأمن وعراق التعاون والشراكة، لا نسمح لأية جهة أو شخص أن تسول لها نفسها بأن تضر بسمعته بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية".

كما أعلن الكاظمي عن اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة في هجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وأسفر عن مقتل 11 جنديا عراقيا في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال الكاظمي، في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء "إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية عملت على تتبع خيوط العملية الإرهابية في العظيم بديالى، وتمكنت من اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة".

وأكد أن القوات الأمنية بذلت جهودًا جبارة خلال الأسبوع الماضي، وحققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية، مضيفا: أجرينا عملية تطهير واسعة في منطقة العظيم لتطهير الأرض من الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن القوة الجوية العراقية نفذت ضربات استهدفت عدة مواقع داعش الإرهابية في نقاط نائية عدة،-وقتلت أعدادًا منهم بينهم قيادات مهمة عراقيون وأجانب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

«الصحة»: يجب ارتداء «الكمامة» خلال ساعات العمل للوقاية من «كورونا»

رياح وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

هزة أرضية شرق بنى سويف بقوة 4.1 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى

فلسطين: تقرير منظمة العفو إثبات إضافى أن إسرائيل نظام «أبرتهايد» ويجب مساءلتها

«المحامين العرب» يخاطب الصليب الأحمر بشأن الأسير الفلسطيني ناصر أبوحميد