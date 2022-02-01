الرياض: نؤكد دعم جهود المبعوث الأممى للوصول إلى حل سياسى فى اليمن

جدد مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، تأكيده على دعم جهود المبعوث الأممي لليمن، هانس جروندبرج، للوصول إلى حل سياسي في اليمن.



وقال المجلس- فى بيان أوردته قناة "السعودية الإخبارية"- إن ما صدر عن اجتماع اللجنة الخماسية بشأن اليمن والذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ شدد على إدانة الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية على المدنيين في اليمن، وهجماتها الإرهابية على المملكة والإمارات، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.



وأضاف البيان: أن المملكة العربية السعودية حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة، ومد جسور التواصل مع جميع دول العالم.