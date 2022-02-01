الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء المجر: لا يُوجد بين قادة أوروبا من يرغب فى الحرب

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

 شدد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، عقب مباحثاته في موسكو، مع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على أن “القادة الأوروبيين لا يتطلعون ولا يرغبون بالحرب، وأن جميعهم يؤيدون الحلول السياسية”.

وقال أوربان، الذي يزور موسكو حاليا "بالنسبة للأمن، كانت هذه هي القضية الأكثر إثارة، لأن زيارتي اليوم هي أيضا مهمة سلام، وأود أن أؤكد، لا يوجد زعيم واحد في الاتحاد الأوروبي يرغب في الحرب؛ نحن مع الحل السياسي"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان وزير الدفاع المجري، تيبور بينكو، أكد، في الـ 29 من الشهر الماضي، أن بودابست لا ترى من المناسب نشر قوات إضافية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أراضيها، في ظل التوتر الراهن حول أوكرانيا.

وساءت العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، مؤخرا، بسبب زيادة التواجد العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"..وتنفي موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير لمهاجمة أوكرانيا، وتعتبرها ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.

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