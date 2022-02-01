مباحثات يمنية أوروبية لدعم خطة التعافى الاقتصادى

بحث وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والمالية اليمنيان، الدكتور واعد باذيب، وسالم بن بريك، خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية (عمان)، مع القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون ليلاسي، وسفراء كل من ألمانيا وهولندا والسويد، تعزيز أوجه التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خاصة دعم التعافي الاقتصادي والموازنة العامة وبناء السلام وإعادة الإعمار.

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى معالجات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والإنسانية، وأهمية دعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي واستقرار سعر الصرف وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

من جانبه، أشار باذيب، إلى أدوار الاتحاد الأوروبي الداعمة لليمن في المجالات الحيوية، خاصة الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز سُبل المعيشة ودعم المرأة وحقوق الإنسان ودعم عملية السلام المستدام في اليمن، بالإضافة إلى تعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

ونوه بمشاريع الاتحاد الأوروبي المنفذة عبر وكالات الأمم المتحدة، ومنها مشروع سُبل المعيشة والأمن الغذائي في اليمن والصمود في المناطق الريفية المرحلة الثالثة بمبلغ يصل إلى حوالي 74 مليون دولار، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2022 وحتى 2025 في عدد من المحافظات.

وبدوره، أشاد سالم بن بريك، بإسهامات الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن في مختلف مجالات وقطاعات الحياة والمشاريع الهامة والحيوية، كون الاتحاد الأوروبي يعد من الشركاء الأساسيين للحكومة.

وأعرب عن تطلع الحكومة اليمنية لتنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع في العديد من المجالات، لا سيّما المجالين الاقتصادي والمالي للإسهام في تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن العملة المحلية واستقرار أسعار السلع الأساسية وتحقيق التحسن الملحوظ في شتى الجوانب، بحيث يلمس المواطن أثره على صعيد الحياة اليومية.