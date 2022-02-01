الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة المرأة العربية تعد مشروع قانون استرشادى لمكافحة العنف ضد المرأة

منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية مع البرلمان العربى

نظمت منظمة المرأة العربية مع البرلمان العربي ورشة عمل للإعداد لـ"مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة"، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العربية، والذي يوافق الأول من فبراير من كل عام.

شارك في ورشة العمل عبر تطبيق "زووم" لفيف من أعضاء وعضوات البرلمانات العربية ورؤساء اللجان المعنية بالمرأة في البرلمانات، وكذلك رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في بعض الدول العربية.

واستهدفت الورشة إصدار وثيقة قانونية رسمية تسترشد بها الدول العربية لوقف كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في الأسرة والعمل، وتعتمد على النهج التشاركي من خلال العصف الذهني؛ وذلك للوقوف على الوضع الحالي، ومتطلبات وضع تشريع مرجعي جديد.

وتبحث الورشة عددا من الموضوعات تشمل: واقع تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية المكاسب والتحديات، والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها، بالإضافة إلى العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة.

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وائل لطفي

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