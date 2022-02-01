الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيينا تستضيف قمة عالمية لحماية المناخ فى يونيو

المناخ
المناخ

أعلنت النمسا، اليوم الثلاثاء، أنها ستستضيف قمة المناخ العالمية السنوية، في 14 يونيو، في قصر هوفبروج الرئاسي تحت رعاية الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، وبمشاركة النجم الأمريكي العالمي وسفير المناخ أرنولد شوارزنيجر.
وقال بيان للمكتب الرئاسي إن أزمة المناخ تدفع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مبتكرة، لذا تعقد القمة في فيينا تحت شعار "خلق الأمل"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يجتمع أنصار حماية المناخ معًا من جميع أنحاء العالم.
وذكر البيان أن القمة العالمية النمساوية للمناخ تعد مناسبة هامة لمناقشة الفرص والحلول وسبل الخروج من كارثة المناخ، لافتًا إلى أن اختيار موعد القمة لم يكن من قبيل الصدفة، لأنه في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا، وقعت 154 دولة على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ فيما يسمى "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو.
من جانبه، قال النجم الأمريكي أرنولد شوارزنيجر، في رسالة بالفيديو للمدعوين إلى القمة، إنه كان هناك الكثير من الحديث والوعود التي قُطعت خلال الثلاثين عامًا الماضية لكن الوقود الأحفوري لا يزال يحترق والانبعاثات تتزايد.
وحذر شوارزنيجر من أن التلوث يعد مشكلة أكبر من أي وقت مضى، وقد حان الوقت الآن للتعلم من الماضي والتطلع إلى الأمام وخلق بيئة نظيفة للمستقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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