الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد يلتقون 125 مواطنا لبحث مطالبهم

من جانب المقابلات
من جانب المقابلات

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 125 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

واستمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وعلاج على نفقة الدولة، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة . 

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

كان تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق، قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج باستكمال أعمال رصف شارع الجرجاوية بطول 2 كيلومتر، وعرض 20 مترا، وبتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن أعمال الرصف بالشارع بداية من منطقة العروبة وحتى بوابة قرية " بلصفورة"، حيث يجرى الآن أعمال رصف المنطقة من بداية من مسجد الشهيد عبد المنعم رياض، وحتي نفق الشهيد اللواء نبيل فراج ( النفق القبلي )، حيث تم انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال البنية التحتية بالشارع، لافتا إلى أنه سيتم تجميل الشارع بتكلفة 2 مليون جنيه عقب الانتهاء من أعمال الرصف.

تعليم محافظة اليوم عمل الدولة

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