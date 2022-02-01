الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بالهاند ميد.. «جمعية سحر الحياة» توهب أعمالها لدعم مرضى السرطان (صور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

لفت جناح «جمعية سحر الحياة» لدعم مرضى السرطان وأسرهم، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣ أنظار العديد من رواد المعرض ظهر اليوم الثلاثاء المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وجمع الجناح مجموعة من المشغولات والأعمال اليدوية التي جذبت العديد من رواد المعرض والتي توهب مكاسبها لدعم مرضى السرطان وأسرهم، كما أن معظم العارضين من محاربين مرض السرطان، وكافة الأعمال اليدوية من إكسسوارات وديكوباج وغيرها من التصميمات من أعمالهم.

وتوافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السادس بغرض اقتناء العديد من الكتيبات، وحرص جميع الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وانطلق  معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53،  الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

تركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولى إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي للتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع «سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر»، ثم مؤتمر «الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم» بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

جمعية سحر الحياة لدعم مرضى السرطان وأسرهم معرض القاهره الدولي للكتاب المشغولات والأعمال اليدوية مكاسبها لدعم مرضى السرطان وأسرهم ك

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وائل لطفي

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