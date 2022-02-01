الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فايزر» تتقدم بطلب لإجازة إعطاء لقاحها للأطفال دون سن الخامسة

فايزر
فايزر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، على وشك تقديم طلب للحصول على تصريح طارئ لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19) إلى الأطفال دون سن الخامسة.
وأوضحت الصحيفة - نقلا عن مصادر مطلعة، أنه من المتوقع أن تقدم الشركتان طلب تصريح استخدام طارئ للقاح المكون من جرعتين إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الأسبوع، مما قد يسمح بإتاحة اللقاح بحلول نهاية الشهر الجاري.
ووفقا للمصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا، حثت إدارة الغذاء والدواء الشركات على تقديم طلباتها حتى يتمكن المنظمون من مراجعة البيانات الخاصة باللقاح.
وعكفت "فايزر" و"بيونتيك" في الأشهر القليلة الماضية على اختبار جرعة ثالثة، بعد النتائج المخيبة للآمال لنظام اللقاحين والتي أظهرت أنه في حين أن اللقاح آمن، فإن جرعتين لم توفران استجابة مناعية قوية بما يكفي في جميع الفئات العمرية. لكن بيانات الجرعة الثالثة لن تكون متاحة حتى أواخر مارس المقبل على الأقل، وبمجرد تقديم هذه المعلومات، من المتوقع أن يأذن المنظمون بجرعة ثالثة من لقاح الأطفال.
وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحيفة إن هناك إجماعا بين مسؤولي الصحة في "رؤية هذا التحرك إلى الأمام"، متحدثا عن خطط الشركتين لتقديم طلبهما.

فايزر لقاح كوفيد-19 الولايات المتحدة واشنطن

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