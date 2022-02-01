الشيخ محمد أبو بكر يوضح دعاء سورة البقرة لتيسير الزواج

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هذه الأدعية من مجربات الصالحين، فلابد أن تأخذه على سبيل اليقين، حتى تحقق مرادك أيها المسلم.

وأضاف في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن من يريد أن يقرأ سورة البقرة بنية الزواج فعليه صلاة ركعتين بنية قضاء الحاجة، سواء رجل أو امرأة، وابدأ في القراءة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نقرأ سورة الفاتحة، ونبدأ في قراءة سورة البقرة، وعندما أصل إلى قوله تعالى:" ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" فهذه الآية تكرر 7 مرات، ثم نقول: (اللهم صلى وسلم على سيد السادات ومن به ختمت النبوات ومن له الشفاعة العظمى في يوم الحسرات، اللهم إنى اسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اللهم أصلح لى ديني الذي هو عصمة أمرى، وأصلح لى دنياي التي فيها معاشي وأصلح لى آخرتي التي إليها ميعادي، واجعل الحياة زيادة لى في كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر).

وتابع: ثم نعيد الآية 7 مرات أخرى بعد الدعاء، ونقول هذا الدعاء:(الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم يا من أنزلت الكتاب وأحكمته ورفعت القمر وأضأته وخلقت النحل وفهمته، وحفظت إبراهيم من النيران، وسلمته وناديت موسى وكلمته ووهبت سليمان ملكًا وفهمته وأرسلت محمدًا بالحق وعلمته يسر لى أمر ستري وارزقني من يصون عرضى ويذب عنى في حياتي ويسعدني بطيب الكلام وجميل الفعال وحسن المعاشرة وضع لى في قلبي الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة، المحبة الوئام واجمع بيننا بجودك وكرمك يا حنان يا حنان، ثم نعيد القرءة 7 مرات أخرى.

وأكمل أبو بكر: عندما نصل إلى نهاية السورة نقول: ( اللهم بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبحق جودك يا حنان يا منان ارزقنى هدوء البال وحسن الأخلاق واجمع بيننا في حلالك وامنن على برضاك وبرزقك الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة ومن البنين والبنات بفضلك وبجودك وبكرمك يا من أنزلت سورة البقرة في الكتاب وبجاه النبي الذي بنور وجهه يستسقى الغمام وبحق إنك جعلت سورة البقرة بركة وأخذها فوز ونجاة اجعلني أفز بقلب الزوج الصالح واجعلني أفز بالحلال في الدنيا ومتعنى بالرزق الوفير يا من قلت في كتابك وقولك الصدق وبسر ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار امنن على بحسنة الدنيا بت واحد يا قهار بفضلك وبجودك وببركة النبي العدنان عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليمًا كثيرًا، ثم يختم بالصلاة على النبي.