الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رياح وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الصقيع
الصقيع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة غربًا على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 08
وادى النطرون 19 11
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 20 08
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 09
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 09
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 20 08
رفح 19 08
رأس سدر 20 10
نخل 18 01
نويبع 21 12
طابا 19 10
كاترين 14 01-
الطور 21 08
شرم الشيخ 23 13
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 11
الفيوم 20 07
بنى سويف 20 06
المنيا 20 06
أسيوط 20 06
سوهاج 20 07
قنا 20 07
الأقصر 22 07
أسوان 23 07
إدفو 23 08
أبوسمبل 22 07
الوادى الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبورماد 23 12
حلايب 23 13
رأس حدربة 22 13.

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