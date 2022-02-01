الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق برنامج مناظير الفراغ الثالث بمستشفيات جامعة حلوان

مستشفي جامعة حلوان
مستشفي جامعة حلوان

انطلق برنامج مناظير الفراغ الثالث بمستشفيات جامعة حلوان وهي التقنيات الاحدث في العالم لعلاج مرضى الأورام السطحية والأمراض النادرة كالاكاليزيا وجيوب البلعوم بالمنظار بدون  جراحة، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب.

ومن جانبه أشاد  الدكتور ممدوح مهدى بالكوادر الكفاءات والخبرات المتواجدة في كلية الطب جامعة حلوان، مؤكدا سيادته أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد على مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز.

وأفاد  الدكتور وليد السروجي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن هذه التقنيات تمثل امل لكل مرضى الأورام السطحية والعديد من الأمراض النادرة ولا تطبق في مصر إلا في عدد قليل من المراكز الجامعية، مؤكدا أنه سوف تطبق في جامعة حلوان حيث أجرى فريق المناظير التداخلية في جامعة حلوان أكثر من ١٠٠ عملية ناجحة مماثلة.

وأوضح الدكتور محمد القصاص رئيس نظم قسم الأمراض المتوطنة أن القسم نظم يوم علمي تم فيه عمل ثلاث حالات لعلاج مرضي الاكاليزيا عن طريق شق عضلة المرئ  بنجاح بدون جراحة.

وقام بعمل الحالات الدكتور أحمد مدكور مدير وحدة المناظير ومنسق برنامج مناظير الفراغ الثالث، الدكتور عمرو الفولي عضو هيئة التدريس بالقسم وعضو فريق المناظير التداخلية بجامعة حلوان.

جامعة حلوان برنامج المستشفى كلية الطب المستشفيات الجامعية التدريس هيئة التدريس رئيس جامعة حلوان مرضى الأورام

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