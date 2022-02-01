نائب محافظ قنا يعقد اجتماعًا مع المسئولين عن ملف تقنين أراضي الدولة

عقد حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا موسعًا مع المعنيين بملف تقنين أملاك الدولة، وذلك بمقر وحدتي مجلسي قوص ونقادة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز المحافظة التسعة، جاء ذلك بحضور ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة و حسن حفني مدير إدارة الأملاك ورؤساء المجالس القروية بمركزي نقادة وقوص.

حيث استمع نائب محافظ قنا لشرح يوضح معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مشددا علي رؤساء القرى بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

ووجه عمر لجنة البت بمراجعة التظلمات الخاصة بالتقنين على أن تقوم لجنة التقنين بالإنتهاء من التعاقدات المتبقية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على أهمية التنسيق الدائم بين اللجان ومنظومة التقنين وتذليل كافة المعوقات والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم طلبات تقنين على المنظومة.

ونوه "عمر" أن المحافظة كانت قد أصدرت نموذج عقد موحد لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته، وضمان الحفاظ عليه لأكبر فترة ممكنة.

وكان قد شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أول عملية بوحدة جراحة المناظير بمستشفى قنا العام والتي تم إنشائها بالجهود الذاتية لخدمة أكبر عدد من المرضى المترددين على المستشفى وعلاج غير القادرين وتدريب شباب الأطباء ، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان والنائب العمدة مبارك، والنائب فتحي قنديل والنائبة نجلاء باخوم والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام وعدد من القيادات التنفيذية.