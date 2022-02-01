الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ قنا يعقد اجتماعًا مع المسئولين عن ملف تقنين أراضي الدولة

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

عقد حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماعًا موسعًا مع المعنيين بملف تقنين أملاك الدولة، وذلك بمقر وحدتي مجلسي قوص ونقادة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز المحافظة التسعة، جاء ذلك بحضور ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة و حسن حفني مدير إدارة الأملاك ورؤساء المجالس القروية بمركزي نقادة وقوص.

حيث استمع نائب محافظ قنا لشرح يوضح معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مشددا علي رؤساء القرى بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

ووجه عمر لجنة البت بمراجعة التظلمات الخاصة بالتقنين على أن تقوم لجنة التقنين بالإنتهاء من التعاقدات المتبقية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على أهمية التنسيق الدائم بين اللجان ومنظومة التقنين وتذليل كافة المعوقات والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم طلبات تقنين على المنظومة.

ونوه "عمر" أن المحافظة كانت قد أصدرت نموذج عقد موحد لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته، وضمان الحفاظ عليه لأكبر فترة ممكنة.

وكان قد شهد  اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أول عملية  بوحدة جراحة المناظير  بمستشفى قنا العام والتي تم إنشائها بالجهود الذاتية لخدمة أكبر عدد من المرضى المترددين على المستشفى وعلاج غير القادرين وتدريب شباب الأطباء ، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان والنائب العمدة مبارك،  والنائب فتحي قنديل والنائبة نجلاء باخوم والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام وعدد من القيادات التنفيذية.

محمد شباب جعة عملية محمد صلاح محافظ لجان أراضي المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

رياح وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

الشهود فى رشوة الصحة: محمد الأشهب اعتاد تخليص مصالحه دون العودة للوزيرة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

هزة أرضية شرق بنى سويف بقوة 4.1 درجة

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

«المحامين العرب» يخاطب الصليب الأحمر بشأن الأسير الفلسطيني ناصر أبوحميد

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

أمريكا وإسرائيل تبحثان تهديدات إيران والحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا