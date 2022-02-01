مستريح جديد بالغربية.. موظف بنك يحصل على أموال المودعين ويهرب

حرر عدد من المواطنين بمدينة زفتى بمحافظة الغربية عددًا من البلاغات ضد موظف يعمل في أحد البنوك الشهيرة بعد أن استطاع النصب على المواطنين وجمع منهم مبالغ مالية تجاوزت 20 مليون جنيه بدعوى توظيف الأموال واستثمارها مقابل أرباح شهرية وامتناعه عن سدادها أو رد المبالغ المالية.

وقال أشرف مصلح، أحد ضحايا مستريح الغربية الجديد في عام 2000 كان يتعامل مع أحد البنوك الشهيرة بمدينة زفتي من خلال إيداع وسحب معاملات بنكية وفي إحدى المرات عام 2015 التقى بأحد الموظفين في البنك، ويدعى "هيثم. ا" وقام المتهم بالعرض عليه بسحب جميع مدخراته المالية من شهادات بنكية وودائع على أن يقوم بأخذ الأموال واستثمارها واعدًا إياه بأرباح شهرية سخية تجاوزت 25 ٪.

وتابع الضحية أنه فوجئ في عام 2019 بقيام المتهم باختلاس أموال عدداً من المودعين في البنك الذي يعمل به والنصب على عدد من المواطنين وتعذر عن سداد الارباح أو رد الأموال إلى أصحابها، مشيرًا إلى أن الضحايا اكتشفوا أنهم تعرضوا لجريمة نصب كبيرة بعدما علموا أن الشخص الذي جمع أموالهم قام بالاختفاء من محل إقامته بمدينة زفتي وترك وظيفتة في البنك.

وأضاف أنه قام بتحرير محضر بقسم شرطة زفتى حمل رقم 6148 لسنة 2021 ضد المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وحصل على أحكام جنائية ضده بالحبس 3 سنوات

وقال أحمد الشرقاوي، أحدٍ الضحايا إنه عندما كان يعمل في العاصمة الإدارية في إحدى المشروعات اخذ شيك بنكي بباقي حسابه بعد الإنتهاء من عمله ، وبعد عودته إلى مدينته قرر الذهاب الي البنك لصرف الشيك وبالفعل تم صرف الأموال وعند خروجه تعرف على المستريح الذي طلب رقم الهاتف الخاص به، ثم قام بعد ذلك بالإتصال به ليلا وأبلغه بأنه يريد أن يوظف أمواله.

وأضاف قمت بتجميع مبلغ 250 ألف جنيه هم كل ما أملك في هذه الحياة، وقمت بالذهاب إليه في منزله وإعطاءه المبلغ وأبلغني أنه سيقوم بصرف أرباح 20% شهريًا، وعلي مدار 5 أشهر كاملين كان منتظم في صرف تلك الأرباح بعد إعطائي 2 شيك بنكي باسم زوجته، ثم بعد ذلك بدء في الهروب مني، وقمت بتحرير محضر برقم 11258 جنح قسم زفتى ضد زوجته وحصلت على حكم بالحبس سنتين مع الشغل.