محافظ أسيوط: تقديم سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأشخاص ذوي الإعاقة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجاً وتلبية طلباتهم وفقاً للقانون مشدداً على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والاستماع لشكواهم وبحثها وإيجاد حلول عاجلة لها.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومبادرته "حياة كريمة" مؤكداً على حسن التعامل مع المواطنين والتفاعل والرد عليهم والعمل على تقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت ممكن بالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة الذي لا يدخر جهداً في هذا الشأن وكافة الجهات المعنية المختلفة سواء العامة أو الخاصة.

جاء ذلك خلال لقائه بكل من سامي سيد راغب مدير إدارة الشئون الإدارية بديوان عام المحافظة وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأكد المحافظ على توفير الدعم المادي والمعنوي للمواطنين الأكثر احتياجاً وفقاً للإمكانات المتاحة كـ (البطاطين، والمشروعات المُدرة للدخل، وكراتين المواد الغذائية) وغيرها وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين إدارتي الشئون الإدارية وخدمة المواطنين ووحدة ذوي الإعاقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم مشيداً بفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة داخل المحافظة وهو ما جعل المحافظة تتصدر محافظات الجمهورية الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات.