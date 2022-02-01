جامعة أسيوط تكرم القيادات الأمنية وأسر الشهداء خلال احتفالها بعيد الشرطة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن عيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر ونموذج للتضحية والفداء في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للمصريين في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهوداً دؤوباً لمهاجمة بؤر الإرهاب لإحباط أي محاولة لتعكير السلم والأمن , معرباً عن خالص شكره وتقديره لجهاز الشرطة ودوره في تحقيق رسالة الأمن لحفظ الوطن وصون أرضه , موجهاً نعيه لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن ينعم المواطنين بحياة كريمة يسودها الاستقرار .



جاء ذلك بمناسبة احتفال الجامعة بالذكري الـ 70 لعيد الشرطة والذي نظمته كلية الحقوق بالتعاون مع إتحاد طلاب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء طارق يسري حكمدار مديرية أمن أسيوط نيابة عن اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط , الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط , الشيخ الدكتور خلف علي عمار مدير عام منطقة الوعظ والاعلام الديني والفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط , والدكتور حسام السيد أفندي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب , الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة , الأستاذ مصطفي حسن أمين الجامعة المساعد , الأستاذ وائل محمد محمود أمين الجامعة المساعد , فضلاً عن ضيوف الجامعة من القيادات السياسية والشعبية والدينية والتنفيذية , إلي جانب السادة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبمشاركة أسر شهداء رجال الشرطة البواسل.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور شحاتة غريب إلي أن تاريخ جهاز الشرطة حافلاً بالتضحيات والعطاء للحفاظ علي أمن الوطن من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والسلام , مؤكداً أن مصر لن تنسي أبداً شهدائها الأبرار من رجال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الذكية فداءاً للوطن والتي سجلت بأحرف من النور في سجلات التاريخ , موجهاً في كلمته تحية إجلال وتقدير لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة خلال حرب مصر ضد الإرهاب من أجل تطهير الأراضي المصرية من قوي الإرهاب والتطرف.



وفي السياق ذاته أشار الدكتور حسام السيد أفندي إلي أن احتفال الجامعة بالذكري الـ 70 لعيد الشرطة المجيد جاء في إطار حرص إدارة الجامعة علي تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن ومشاركة المواطنين بتلك الذكري الوطنية الخالدة التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية والتي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن , داعياً الله عزوجل أن يتغمد شهداء الجيش والشرطة بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

مضيفاً أن الحفل تضمن عدة فقرات منها حالة شعرية بالعامية المصرية بعنوان " حضارة مصرية " , أغنية أم الشهيد غناء يمني عاصم , فقرة إنجازات الدولة المصرية للطالبة آية العسيلي والطالب محمد عادل , أغنية " البلد دي أمنا " غناء أشرف سليم , فقرة غنائية لمنتخب كلية التربية النوعية.



وفي ختام الحفل تم تكريم شهداء رجال الشرطة وذلك تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم الغالية ودورهم في حماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه حيث تم تقديم درع الجامعة واتحاد طلاب كلية الحقوق وأسرة طلاب من أجل مصر لأسر شهداء رجال الشرطة المصرية فتضمن التكريم كلاً من أسرة الشهيد العقيد أحمد فايز وتسلمه عنه الأستاذ محمد زيدان , وأيضاً تكريم أسرة الشهيد المقدم مصطفي أبو العلا , فضلاً عن تقديم درع التكريم لأسرة الشهيد البطل الرائد محمد صلاح إسماعيل , بالإضافة إلي تقديم درع الجامعة تكريماً لأسرة الشهيد البطل النقيب مصطفي محمد عثمان , أسرة الشهيد الرقيب مصطفي علي أحمد , كما تضمن التكريم أيضاً تقديم درع الجامعة إلي كلاً من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط , اللواء طارق يسري حكمدار أمن أسيوط , اللواء أسعد ذكير مساعد وزير الداخلية , المقدم أحمد القاضي بالأمن الوطني.

إحتفالية عيد الشرطة بجامعة أسيوط

إحتفالية عيد الشرطة بجامعة أسيوط

إحتفالية عيد الشرطة بجامعة أسيوط

إحتفالية عيد الشرطة بجامعة أسيوط