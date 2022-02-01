خليفة سمير سرور.. «عازف الساكس» يجذب أنظار رواد معرض الكتاب (فيديو وصور)

تجاوب رواد معرض الكتاب، بالرقص والغناء، مع عازف الساكس الفنان أحمد أمين أثناء عزفه لعدد من الأغنيات علي الساكس وهي أغنيات" يا سهر الليالي، يونس لمحمد منير، 6 الصبح لحسين الجسمي" وعدد آخر من الأغنيات.

و بدأ أحمد أمين عزفه على المسرح الصغير أمام "بلازا 1" وتجمع حوله عدد من رواد معرض الكتاب من أجيال مختلفة كبار وأطفال وفتيات، وتجاوب معه عدد كبير من الحضور علي أنغام آلة الساكس، وطالبوه بالعديد من الأغنيات وراح الجمهور يشكل حلقات راقصة فيما كان الأطفال يرقصون مع ذويهم.

وانطلقت النسخة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.