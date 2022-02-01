الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خليفة سمير سرور.. «عازف الساكس» يجذب أنظار رواد معرض الكتاب (فيديو وصور)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

 تجاوب رواد معرض الكتاب، بالرقص والغناء، مع عازف الساكس الفنان أحمد أمين أثناء عزفه لعدد من الأغنيات علي الساكس وهي أغنيات" يا سهر الليالي، يونس لمحمد منير، 6 الصبح لحسين الجسمي" وعدد آخر من الأغنيات.

و بدأ أحمد أمين عزفه على المسرح الصغير أمام "بلازا 1" وتجمع حوله عدد من رواد معرض الكتاب من أجيال مختلفة كبار وأطفال وفتيات، وتجاوب معه عدد كبير من الحضور علي أنغام آلة الساكس، وطالبوه بالعديد من الأغنيات وراح الجمهور يشكل حلقات راقصة فيما كان الأطفال يرقصون مع ذويهم.

وانطلقت النسخة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

رواد معرض الكتاب عازف الساكس الفنان احمد امين زفه عدد من الاغنيات علي الساكس يا سهر الليالي الصبح لحسين الجسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

هبوط أرضى مفاجئ بـ3 مواقع فى أحد شوارع وسط الإسكندرية

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

أبوجبل والونش وفتحى جاهزون لـ«الكاميرون».. و «حجازى» فى ألمانيا

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

«الصحة» تكشف حقيقة الفرق بين متحورات كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى

فلسطين: تقرير منظمة العفو إثبات إضافى أن إسرائيل نظام «أبرتهايد» ويجب مساءلتها