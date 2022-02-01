المصرية لتجارة الجملة: تلقينا 3500 طلب ضمن قوائم الانتظار من مشروع جمعيتي

قال وائل عبدالله مدير مشروع جمعيتي في الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تلقت نحو 3500 طلب ضمن قوائم الانتظار للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي، من إجمالي 8000 طلب على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مديريات التموين تعمل حاليا على فرز هذه الطلبات والتأكد من صحتها، ومدى ملائمتها للشروط المطلوبة.

وأشار عبدالله إلى أن عدد منافذ مشروع جمعيتي وصل إلي 3200 منفذ منتشرين بمراكز وقري محافظات الصعيد، منوها أن محافظة الجيزة بها حاليًا 588 منفذ منتشرين بجميع أنحاءها قائمين على صرف سلع المنظومة التموينية، بجانب 1850 بقال تمويني، و61 مجمع استهلاكي، و22 فرع جملة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مخزن امبابة للجملة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الجيزة ، بمشاركة كل من علاء فتحي سالم العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة.

ولفت إلى انتشار مشروع جمعيتي من محافظة الجيزة حتي محافظة اسوان و البحر الاحمر و حلايب و شلاتين ، موضحَا ان مشروع جمعيتي مماثل لبقال التموين حيث ان المنفذ يحصل على عدد 28 سلعة بأفضل جودة .